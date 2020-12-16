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В Пензе следователи начали проверку по факту осквернения Вечного огня

19:40 | 16.12.2020 | Происшествия

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Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ «Вандализм», организована в Пензе по факту осквернения Вечного огня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе следователи начали проверку по факту осквернения Вечного огня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В региональных средствах массовой информации появились сведения о размещении в социальной сети девочкой-подростком видеозаписи, на которой запечатлено, что две девушки греют ноги на Вечном огне у монумента воинской и трудовой славы в городе Пензе. [...] По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ «Вандализм», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время личность девочек установлена, следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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