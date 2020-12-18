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В ДТП с участием четырех машин на трассе в черте Пензы пострадал мужчина

16:20 | 18.12.2020 | Происшествия

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Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Мужчина, управлявший автомобилем «Валдай», пострадал в результате ДТП с участием четырех машин на 626 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы в пятницу, 18 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ДТП с участием четырех машин на трассе в черте Пензы пострадал мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, приблизительно в 14.00 произошло столкновение четырех транспортных средств — автомобилей «Валдай», «Scania», «MAN» и «Lada Granta». В результате происшествия водитель автомобиля «Валдай» – мужчина 1988 года рождения получил телесные повреждения. Он доставлен в медицинское учреждение», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по данному факту организована проверка.

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