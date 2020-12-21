В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела местного жителя Происшествия

Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения тела мужчины 1962 года рождения в Каменском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение жителя села Кевдо-Мельситово Каменского района не было известно с 16 декабря 2020 года. О его безвестном исчезновении в правоохранительные органы сообщила супруга. Днем 18 декабря тело разыскиваемого обнаружено сотрудником полиции на расстоянии около 5 км от села Кевдо-Мельситово», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что каких-либо повреждений на теле не обнаружено, для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий», — добавили в управлении.