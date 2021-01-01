В Пензенской области в новогоднюю ночь произошло два пожара
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Пенза, 1 января 2021. PenzaNews. Два пожара произошло на территории Пензенской области в новогоднюю ночь. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
По ее словам, в 1.05 поступил сигнал о происшествии на улице Боровиковского в Пензе, где обгорели стены внутри кирпичной бани и гаража.
«На тушение привлекались четыре единицы техники и 21 человек личного состава», — уточнила она.
Анна Шупилова добавила, что в 3.36 произошел пожар на улице Полбицина в рабочем поселке Пачелма, где сгорели деревянные надворные постройки площадью 60 кв. метров.
Она отметила, что в ликвидации последствий случившегося были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.