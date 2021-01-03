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В Кузнецком районе в ДТП один человек погиб, еще двое пострадали

10:55 | 03.01.2021 | Происшествия

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Пенза, 3 января 2021. PenzaNews. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП с участием автомобилей «Lada Largus» и «Mercedes-Benz Actros» на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Кузнецком районе в ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 2 января в 7.35 на 727 км федеральной трассы М5 «Урал» водитель автомашины «Lada Largus» 1976 года рождения допустил наезд на стоящий автомобиль «Mercedes-Benz Actros» под управлением мужчины 1963 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте ДТП, две пассажирки — женщина 1980 года рождения и девочка 2011 года рождения были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в отделе пропаганды.

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