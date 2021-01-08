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В Пензенской области в ДТП погибли двое взрослых, ребенок доставлен в больницу

15:44 | 08.01.2021 | Происшествия

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Пенза, 8 января 2021. PenzaNews. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля «Lada Granta» и «КамАЗа» с полуприцепом на федеральной трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в пятницу, 8 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ДТП погибли двое взрослых, ребенок доставлен в больницу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 13.15 на 511 км федеральной трассы «Нижний Новгород — Саратов» произошло столкновение автомобиля «Lada Granta» под управлением мужчины 1986 года рождения и автомашины «КамАЗ» с полуприцепом, за рулем которой находился водитель 1985 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажирка легкового автомобиля – женщина 1981 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пострадала девочка 2014 года рождения, находившаяся в автомашине «Lada», она доставлена в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в управлении ГИБДД.

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