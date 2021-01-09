В Пензенской области в 2020 году в результате пожаров погибли 105 человек Происшествия

Пенза, 9 января 2021. PenzaNews. 105 человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожаров в Пензенской области в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Травмировано 62 человека, в том числе один несовершеннолетний», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что всего за 12 месяцев на территории региона было зарегистрировано 3 тыс. 213 пожаров.

В сообщении отмечается, что по сравнению с 2019 годом число пожаров уменьшилось на 11%, количество погибших в них людей увеличилось на 11%, пострадавших — сократилось на 3%.

«Из огня спасено 163 и эвакуировано 617 человек, спасено материальных ценностей на сумму более 183 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что основными причинами пожаров, произошедших в Пензенской области в 2020 году, стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.