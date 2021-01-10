Проверка начата по факту ДТП на Окружной в Пензе, в котором пострадали три человека Происшествия

Пенза, 10 января 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием автомобилей «Lada Priora» и «Lada Kalina» на улице Окружной в Пензе, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 9 января в 21.35 напротив дома №4 на улице Окружной произошло столкновение автомобиля «Lada Priora» под управлением женщины 1983 года рождения и автомашины «Lada Kalina», за рулем которой находился водитель 1988 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что женщина, управлявшая автомобилем «Lada Priora», была госпитализирована.

«Водитель автомашины «Lada Kalina» и пассажирка – девочка 2018 года рождения получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи они были отпущены», — добавили в отделе пропаганды.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей.