При опрокидывании автомобиля в Бековском районе пострадали три человека Происшествия

Пенза, 10 января 2021. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при опрокидывании автомобиля в Бековском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 9 января в 22.10 на 15 км дороги «Беково — Варварино — Тамала» водитель автомобиля «ВАЗ-21214» – мужчина 1955 года рождения допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель и два пассажира — женщина 1978 года рождения и мальчик 2005 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП организована проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.