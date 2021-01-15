В ДТП на трассе «Тамбов — Пенза» погибли три человека Происшествия

Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Три человека погибли в результате столкновения автомобилей «Lada Granta», «Hyundai» и «ГАЗель» на трассе «Тамбов — Пенза» в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 15 января в 17.00 на 142 км автодороги «Тамбов — Пенза» произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля «Hyundai» под управлением мужчины 1973 года рождения, автомашины «Lada Granta» и «ГАЗели», за рулем которой находился 1959 года рождения. В результате происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля «Lada Granta», личности которых устанавливаются, от полученных травм скончались», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что на месте ДТП работают сотрудники полиции.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в отделе пропаганды.