В Пензе ищут водителя, который за несколько минут стал участником двух ДТП Происшествия

Пенза, 17 января 2021. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры по установлению личности водителя автомобиля «ВАЗ-2121», который за несколько минут стал участником двух ДТП в Пензе и в обоих случаях скрылся с места происшествия.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, предварительно установлено, что в четверг, 14 января, в 16.54 на мосту имени ФУ БХУХО, который еще называют Измайловским или Леонидовским, вблизи дома №5 на улице Касаткина водитель автомашины «ВАЗ-2121» создал помеху для движения «Skoda Octavia» под управлением мужчины 1972 года рождения, который после этого допустил наезд на препятствие.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Skoda Octavia» получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что второй участник ДТП, не останавливаясь, продолжил движение.

«В 17.00 на улице Измайлова напротив дома №32 водитель автомобиля «ВАЗ-2121» допустил столкновение с автомобилем «Lada Kalina» под управлением женщины 1999 года рождения, после чего также с места происшествия скрылся. В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения», — пояснили в отделе пропаганды.

В управлении ГИБДД уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий «ВАЗ-2121» был обнаружен и задержан; в отношении водителя, личность которого выясняется, проводится административное расследование.

В ведомстве добавили, что ему грозит ответственность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».