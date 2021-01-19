EN
16:19:25 Вторник, 19 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту ДТП на трассе в Нижнеломовском районе организована проверка

11:10 | 19.01.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием автомобилей «Datsun on-Do» и «КамАЗ-5490» на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

По факту ДТП на трассе в Нижнеломовском районе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 18 января в 21.30 на 534 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей «Datsun on-Do» и «КамАЗ-5490», после чего произошел съезд легковой машины с дороги в кювет», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадали люди, находившиеся в салоне автомобиля «Datsun on-Do»: водитель 2001 года рождения и пассажир 2000 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены, женщинам 2001 и 1977 годов рождения потребовалась госпитализация.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Новости партнеров
Читайте также
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шульман скончался на 96-м году жизни Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 14 районах
Суд рассмотрит дело об обмане пензенца, мечтавшего стать отцом с помощью суррогатной матери В Пензе на вокзале задержаны мужчины, подозреваемые в сбыте поддельных денег
В Пензенской области не допущено происшествий во время крещенских купаний — МЧС В пензенскую больницу №6 поступило пять новых аппаратов ИВЛ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама