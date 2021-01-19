По факту ДТП на трассе в Нижнеломовском районе организована проверка Происшествия

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием автомобилей «Datsun on-Do» и «КамАЗ-5490» на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 18 января в 21.30 на 534 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей «Datsun on-Do» и «КамАЗ-5490», после чего произошел съезд легковой машины с дороги в кювет», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадали люди, находившиеся в салоне автомобиля «Datsun on-Do»: водитель 2001 года рождения и пассажир 2000 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены, женщинам 2001 и 1977 годов рождения потребовалась госпитализация.

Обстоятельства произошедшего выясняются.