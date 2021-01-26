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В Пензе по факту падения с крыши наледи рядом с прохожей возбуждено уголовное дело

09:00 | 26.01.2021 | Происшествия

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Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбуждено в Пензе по факту падения с крыши многоквартирного дома на улице Володарского наледи в непосредственной близости от проходившей по тротуару девушки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе по факту падения с крыши наледи рядом с прохожей возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников управляющей компании по очистке крыши дома от снега и наледи.

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