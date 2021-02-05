Начата проверка по факту травмирования ребенка на улице в Сердобске Происшествия

Сердобск, 5 февраля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования 5-летнего мальчика, который при падении вблизи остановки на улице Нагорной в Сердобске Пензенской области ударился головой о металлические фрагменты демонтированного мусорного бака и поранил лицо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Из средств массовой информации стало известно о травмировании 5-летнего мальчика при падении около остановки общественного транспорта и ударе о металлические фрагменты демонтированного мусорного бака на улице Нагорной в городе Сердобске. По данному факту [...] организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ [«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»]», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время следователь устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Мальчику, получившему травму лица, оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась», — уточняется в сообщении.