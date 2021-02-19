EN
11:22:22 Пятница, 19 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту смертельного ДТП под Пензой начата проверка

11:05 | 19.02.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и «Lada Largus» на автодороге «Пенза — Кондоль», в результате которого погиб водитель «семерки». Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

По факту смертельного ДТП под Пензой начата проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительный данным, 18 февраля в 19.57 на автомобильной дороге «Пенза — Кондоль» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2107» под управлением мужчины 1978 года рождения и автомашины «Lada Largus», за рулем которой находился водитель 1988 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды уточнили, что водитель «семерки» от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Водитель автомобиля «Lada Largus» госпитализирован», — добавили в ведомстве.

Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 193 случая заражения коронавирусом, выписан 401 человек Капремонт крыши дома на 5-м Виноградном проезде в Пензе завершен раньше срока
В Пензенской области следователей наградили по итогам работы за год В Сердобске выясняют причину пожара, в результате которого погибла женщина
Бизнесу не стоит воспринимать памятники истории и культуры как невыгодный актив — Оникиенко В Пензе с начала года на посетителей магазинов без масок составлено 1,1 тыс. протоколов
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама