По факту смертельного ДТП под Пензой начата проверка Происшествия

Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и «Lada Largus» на автодороге «Пенза — Кондоль», в результате которого погиб водитель «семерки». Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительный данным, 18 февраля в 19.57 на автомобильной дороге «Пенза — Кондоль» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2107» под управлением мужчины 1978 года рождения и автомашины «Lada Largus», за рулем которой находился водитель 1988 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды уточнили, что водитель «семерки» от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Водитель автомобиля «Lada Largus» госпитализирован», — добавили в ведомстве.

Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.