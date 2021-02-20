По факту гибели троих мужчин в Каменке организована проверка Происшествия

Каменка, 20 февраля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели троих мужчин, обнаруженных мертвыми в доме на улице Кирова в городе Каменке Пензенской области в субботу, 20 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, утром 20 февраля в доме по улице Кирова в городе Каменке Пензенской области обнаружены тела троих мужчин 1952, 1955 и 1968 годов рождения. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, при осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружено», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что с целью установления точной причины смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Следователями каменского межрайонного следственного проведен детальный осмотр места происшествия с привлечением работников газовой службы. По имеющимся данным, на момент обнаружения тел погибших шибер печи был закрыт», — отметили в СУ СКР.

В управлении добавили, что в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.