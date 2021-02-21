Названа возможная причина смертельного пожара на улице Пархоменко в Пензе Происшествия

Пенза, 21 февраля 2021. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной пожара в квартире дома на улице Пархоменко в Пензе, в результате которого погиб мужчина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По предварительным данным, утром 20 февраля в квартире, расположенной на втором этаже дома по улице Пархоменко в Пензе, произошло возгорание. После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело 55-летнего мужчины. При осмотре на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причина пожара может быть связана с неосторожным обращением с огнем при курении», — сказали в ведомстве.

В следственном управлении добавили, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.