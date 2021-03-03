Начата проверка по факту гибели двоих человек в ДТП под Пензой Происшествия

Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием автомобилей «Mazda 2» и «Toyota Alphard» на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе Пензенской области, в результате которого погибли два человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем уточняется, что трагическая авария произошла в минувший вторник, 2 марта, в 21.30.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mazda 2» [1998 года рождения] и пассажир – мужчина 1992 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель автомобиля «Toyota Alphard» [мужчина 1995 года рождения] получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

Обстоятельства случившегося выясняются.