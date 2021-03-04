В Кузнецке во время пожара ребенок вернулся в дом и погиб Происшествия

Кузнецк, 4 марта 2021. PenzaNews. Девочка 2014 года рождения, которую во время пожара отец вывел вместе с другими детьми из срубового дома на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области на улицу, вернулась внутрь и погибла. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

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По ее словам, сигнал о пожаре поступил в ведомство в 4.36.

«В ходе эвакуации отцом были выведены трое детей, однако один ребенок — девочка 2014 года рождения — от испуга вернулась в дом. Она была обнаружена пожарными погибшей в дальней комнате», — сказала Анна Шупилова.

Она добавила, что 13 ноября 2020 года в этом доме уже был пожар по электротехнической причине.

«Данная семья состояла на учете в социальной службе как входящая в группу риска. Им предлагалось установить в доме автономный дымовой пожарный извещатель, но они отказались. Неоднократно с данными гражданами проводилась разьяснительная и профилактическая работа», — отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону.