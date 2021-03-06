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В Пензе ликвидировано открытое горение на складе с полимерами площадью 3,5 тыс. кв. метров

08:42 | 06.03.2021 | Происшествия

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Пенза, 6 марта 2021. PenzaNews. Открытое горение на складе из сэндвич-панелей площадью 3,5 тыс. кв. метров, в котором находилась полимерная продукция, ликвидировано на улице 40 лет Октября в Пензе. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

В Пензе ликвидировано открытое горение на складе с полимерами площадью 3,5 тыс. кв. метров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 7.24 [объявлена] ликвидация открытого горения», — сказала она.

Анна Шупилова уточнила, что сигнал о возгорании поступил в 1.27, в 3.32 пожар был локализован.

Комментируя данное происшествие, заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов пояснил, что на момент прибытия первых расчетов наблюдалось интенсивное открытое горение в помещениях двухэтажного склада, выполненного из сэндвич-панелей.

«Ранг пожара был поднят до номера 2. На данном пожаре сосредоточено 13 единиц спецтехники и более 60 человек личного состава. Площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв. метров», — уточнил он.

Алексей Рыжов добавил, что в работе задействованы 10 ручных и три лафетных ствола, проложено три магистральные линии.

«Жертв и пострадавших на пожаре нет», — подчеркнул он.

В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются.

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