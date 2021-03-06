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Местонахождение женщины, пропавшей в Башмаковском районе в 2012 году, пока не установлено

10:11 | 06.03.2021 | Происшествия

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Пенза, 6 марта 2021. PenzaNews. Местонахождение Елены Гришиной 1980 года рождения, пропавшей в Башмаковском районе Пензенской области в 2012 году, пока не установлено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Местонахождение женщины, пропавшей в Башмаковском районе в 2012 году, пока не установлено. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту безвестного исчезновения Гришиной Елены Ивановны 4 апреля 1980 года рождения. По данным следствия, 25 сентября 2012 года Елена Гришина ушла из дома в селе Громок Башмаковского района Пензенской области, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что разыскиваемой на вид 33–36 лет, рост 170 см, волосы темные волнистые средней длины, глаза зеленые, при ходьбе сутулится, в день исчезновения была в темной одежде, при себе имела документы, удостоверяющие личность.

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