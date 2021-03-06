Местонахождение женщины, пропавшей в Башмаковском районе в 2012 году, пока не установлено Происшествия

Пенза, 6 марта 2021. PenzaNews. Местонахождение Елены Гришиной 1980 года рождения, пропавшей в Башмаковском районе Пензенской области в 2012 году, пока не установлено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту безвестного исчезновения Гришиной Елены Ивановны 4 апреля 1980 года рождения. По данным следствия, 25 сентября 2012 года Елена Гришина ушла из дома в селе Громок Башмаковского района Пензенской области, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что разыскиваемой на вид 33–36 лет, рост 170 см, волосы темные волнистые средней длины, глаза зеленые, при ходьбе сутулится, в день исчезновения была в темной одежде, при себе имела документы, удостоверяющие личность.