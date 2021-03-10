В Белинском районе организована проверка по факту гибели двоих человек при пожаре Происшествия

Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1959 года рождения и женщины 1979 года рождения в результате пожара в частном доме на улице Московской в селе Поим Белинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По предварительным данным, 9 марта 2021 года около 7.00 в доме по улице Московской в селе Поим Белинского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружены тела хозяина дома и его знакомой. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.