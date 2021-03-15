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Пензенский губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Пономарева

10:56 | 15.03.2021 | Происшествия

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Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким уроженца региона, сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева, скоропостижно скончавшегося на 68-м году жизни.

Пензенский губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Пономарева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К соболезнованиям присоединились председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, члены облправительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.

«Свою судьбу Михаил Николаевич связал с российским Севером, однако никогда не забывал про родную Пензенскую область, места, где он родился и вырос. Михаил Пономарев часто бывал на своей малой родине и многое сделал для ее развития. Яркий, харизматичный, неравнодушный к судьбе Отчизны, Михаил Николаевич запомнился всем нам именно таким и таким он навсегда вошел в историю Башмаковского района», — говорится в некрологе, распространенном департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области.

В нем добавляется, что уход Михаила Пономарева стал невосполнимой утратой для всех, кто был с ним знаком.

«Светлая память о нем и его делах навсегда останется в наших сердцах», — отмечается в тексте.

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