EN
19:13:18 Вторник, 16 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Лунинском районе организована проверка по факту ДТП, унесшего жизнь мужчины

15:33 | 16.03.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Лунинском районе Пензенской области, в результате которого погиб мужчина.

В Лунинском районе организована проверка по факту ДТП, унесшего жизнь мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 15 марта в 6.50 на автодороге «Лунино — Исса» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21043» под управлением женщины 1979 года рождения и автомашины «ВАЗ-21074», за рулем которой находился мужчина 1967 года рождения», — сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель автомобиля «ВАЗ-21043» и пассажир второй машины – мужчина 1953 года рождения были госпитализированы.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» от полученных травм впоследствии скончался в медицинском учреждении», — сказали в ведомстве.

Новости партнеров
Читайте также
Более 400 пензенцев примут участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Лузгин прокомментировал работу по приему бесхозяйных сетей в муниципальную собственность
В Заречном заключены первые социальные контракты В Пензе четыре человека осуждены за хищение более 7 тонн дизтоплива
В Пензенской области в апреле и мае пройдут тренировочные ЕГЭ В Пензенской области суммарный охват населения тестированием на COVID-19 превысил 59%
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама