В Лунинском районе организована проверка по факту ДТП, унесшего жизнь мужчины Происшествия

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Лунинском районе Пензенской области, в результате которого погиб мужчина.

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«По предварительным данным, 15 марта в 6.50 на автодороге «Лунино — Исса» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21043» под управлением женщины 1979 года рождения и автомашины «ВАЗ-21074», за рулем которой находился мужчина 1967 года рождения», — сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель автомобиля «ВАЗ-21043» и пассажир второй машины – мужчина 1953 года рождения были госпитализированы.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» от полученных травм впоследствии скончался в медицинском учреждении», — сказали в ведомстве.