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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом «Москва — Пенза»

09:21 | 17.03.2021 | Происшествия

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Рязань, 17 марта 2021. PenzaNews. Проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения организована прокуратурой Рязанской области в связи с ДТП с участием рейсового автобуса «Москва — Пенза» на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом «Москва — Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, ночью 17 марта в Спасском районе Рязанской области в районе населенного пункта Ушаково на 226 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло опрокидывание в результате заноса рейсового автобуса «Setra» маршрутом «Москва — Пенза». В автобусе находились 58 человек, детей среди пассажиров нет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по уточненным данным, 18 человек получили травмы средней тяжести и обратились в медицинские учреждения Рязани.

«Оставшиеся пассажиры временно размещены в школе села Кирицы», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в ходе проверки, проведение которой поручено прокурору Спасского района, будет дана оценка соблюдению установленных законодательством требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров на междугородних рейсах и содержания автомобильных дорог.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркивается в тексте.

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