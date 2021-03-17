Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом «Москва — Пенза» Происшествия

Рязань, 17 марта 2021. PenzaNews. Проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения организована прокуратурой Рязанской области в связи с ДТП с участием рейсового автобуса «Москва — Пенза» на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства.

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«По предварительным данным, ночью 17 марта в Спасском районе Рязанской области в районе населенного пункта Ушаково на 226 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло опрокидывание в результате заноса рейсового автобуса «Setra» маршрутом «Москва — Пенза». В автобусе находились 58 человек, детей среди пассажиров нет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по уточненным данным, 18 человек получили травмы средней тяжести и обратились в медицинские учреждения Рязани.

«Оставшиеся пассажиры временно размещены в школе села Кирицы», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в ходе проверки, проведение которой поручено прокурору Спасского района, будет дана оценка соблюдению установленных законодательством требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров на междугородних рейсах и содержания автомобильных дорог.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркивается в тексте.