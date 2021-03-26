В Каменском районе в результате ДТП погибли два человека Происшествия

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП с участием автомобилей «ГАЗ-2824» и «Renault Magnum» в Каменском районе Пензенской области в пятницу, 26 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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Из него следует, что, по предварительным данным, в 00.35 на 216 км трассы «Тамбов — Пенза» произошло столкновение «ГАЗели» под управлением мужчины 1989 года рождения и автомашины «Renault Magnum», за рулем которой находился водитель 1979 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ-2824» – мужчина 1992 года рождения от полученных травм скончались на месте», — уточняется в тексте.

По факту ДТП организована проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.