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Женщина-пешеход погибла в результате ДТП на улице Экспериментальной в Пензе

17:17 | 30.03.2021 | Происшествия

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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Женщина-пешеход погибла в результате ДТП с участием автомобиля «МАЗ», произошедшего на улице Экспериментальной в Пензе во вторник, 30 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Женщина-пешеход погибла в результате ДТП на улице Экспериментальной в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 14.05 вблизи дома №7 на улице Экспериментальной в Пензе водитель автомобиля «МАЗ» – мужчина 1990 года рождения допустил наезд на пешехода – женщину 1947 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пострадавшая от полученных травм скончалась на месте аварии.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — отметили в отделе пропаганды.

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