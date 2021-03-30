Женщина-пешеход погибла в результате ДТП на улице Экспериментальной в Пензе Происшествия

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Женщина-пешеход погибла в результате ДТП с участием автомобиля «МАЗ», произошедшего на улице Экспериментальной в Пензе во вторник, 30 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, в 14.05 вблизи дома №7 на улице Экспериментальной в Пензе водитель автомобиля «МАЗ» – мужчина 1990 года рождения допустил наезд на пешехода – женщину 1947 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пострадавшая от полученных травм скончалась на месте аварии.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — отметили в отделе пропаганды.