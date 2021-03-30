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На трассе под Кузнецком столкнулись «Audi A6», «МАЗ» и автобус «ПАЗ»

19:32 | 30.03.2021 | Происшествия

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Кузнецк, 30 марта 2021. PenzaNews. ДТП с участием автомобилей «Audi A6», «МАЗ» и автобуса «ПАЗ» произошло на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области вечером во вторник, 30 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

На трассе под Кузнецком столкнулись «Audi A6», «МАЗ» и автобус «ПАЗ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 18.10 на 736 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Audi A6», автомашины «МАЗ» и автобуса «ПАЗ». В результате происшествия водитель «Audi A6» и пассажирка автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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