В Пензе пешеход бутылкой разбил стекло автомобиля, перегородившего дорогу Происшествия

Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Пешеход, недовольный действиями водителя автомобиля, перегородившего дорогу на улице Суворова в Пензе во время разворота, разбил лобовое стекло машины бутылкой. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Росгвардии в пятницу, 2 апреля.

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В нем сказано, что информация о повреждении чужого транспортного средства гражданином, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, поступила экипажу группы задержания вневедомственной охраны во время патрулирования Ленинского района города.

«Уже через две минуты росгвардейцы прибыли к месту происшествия на улице Суворова. К стражам порядка обратился мужчина. Он рассказал, что, разворачиваясь на автомобиле, вынужденно перекрыл дорогу, это возмутило пешехода. Водитель уверил, что сейчас освободит проход, но гражданин, не дождавшись этого, ударил бутылкой по лобовому стеклу иномарки и разбил его», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что 65-летний мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.