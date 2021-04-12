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Под Пензой обнаружено тело мужчины, пропавшего в январе

17:43 | 12.04.2021 | Происшествия

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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Тело 37-летнего мужчины, пропавшего в январе 2021 года, обнаружено в Пензенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Под Пензой обнаружено тело мужчины, пропавшего в январе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что по данному факту организована доследственная проверка.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 37-летнего жителя Пензенского района не было известно с 13 января 2021 года. Заявление о его безвестном исчезновении в правоохранительные органы поступило от родственников. Днем 12 апреля тело разыскиваемого обнаружено в селе Большая Елань на одном из садовых участков по улице Нагорной», — сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что каких-либо видимых телесных повреждений не зафиксировано, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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