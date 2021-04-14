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В Пензенской области в ДТП погибли два человека

19:06 | 14.04.2021 | Происшествия

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Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Два человека погибли в результате столкновения «УАЗа» с полуприцепом и автомобиля «Audi A6» на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области вечером в среду, 14 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ДТП погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 14 апреля в 17.20 на 689 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «УАЗ» с полуприцепом под управлением мужчины 1977 года рождения и автомашины «Audi A6», за рулем которой находился водитель 1988 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «УАЗ» от полученных травм скончались на месте», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель и пассажирка иномарки 1992 года рождения, а также четверо пассажиров «УАЗа», личности которых в настоящее время устанавливаются, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в управлении ГИБДД.

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