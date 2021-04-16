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В результате природного пожара в селе Акимовщино повреждено шесть домов — прокуратура

16:48 | 16.04.2021 | Происшествия

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Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Шесть домов повреждено в результате природного пожара в селе Акимовщино Наровчатского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В результате природного пожара в селе Акимовщино повреждено шесть домов — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению прокурора области [Натальи Канцеровой] органами прокуратуры организована проверка соблюдения требований противопожарного режима при возгорании сухой растительности на территории села Акимовщино в Наровчатском районе. Установлено, что в результате природного пожара пострадало три жилых и три нежилых дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ход тушения природного пожара находится на контроле органов прокуратуры.

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.

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