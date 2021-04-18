В результате пожара в Никольском районе погибли три человека Происшествия

Пенза, 18 апреля 2021. PenzaNews. Две женщины и мужчина погибли в результате пожара, произошедшего в одноэтажном двухквартирном срубовом жилом доме на улице Ленинской в селе Серман Никольского района Пензенской области поздно вечером в минувшую субботу, 17 апреля. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь», — сказала она, добавив, что также произошло обрушение кровли и горели надворные постройки.

По словам Анны Шупиловой, площадь пожара составляла 290 кв. метров.

«В результате пожара погибли три человека: мужчина 1958 года рождения, женщина 1942 года рождения и женщина 1976 года рождения», — уточнила она.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону отметила, что причина произошедшего устанавливается.