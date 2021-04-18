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Более 30 человек тушили ночной пожар в частном секторе на Шуисте — МЧС

12:15 | 18.04.2021 | Происшествия

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Пенза, 18 апреля 2021. PenzaNews. 31 человек личного состава и семь единиц техники привлекались к тушению пожара в частном секторе в микрорайоне Шуист города Пензы в ночь на воскресенье, 18 апреля. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Более 30 человек тушили ночной пожар в частном секторе на Шуисте — МЧС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в 3.34 поступил сигнал о происшествии по адресу: 2-й Активный проезд, 20.

«Сгорел двухквартирный деревянный дом площадью 200 кв. метров», — сказала она, добавив, что также огонь уничтожил надворные постройки на площади 80 кв. метров.

Анна Шупилова пояснила, что по соседству — на 2-м Активном проезде, 22 — в деревянном доме с кирпичным пристроем общей площадью 100 кв. метров помещение выгорело внутри.

Она отметила, что по факту пожара организована проверка.

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