С начала пожароопасного сезона зафиксировано более 400 возгораний сухой травы и мусора Происшествия

Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. 419 возгораний сухой травы и мусора зафиксировано в Пензенской области с начала пожароопасного сезона, который начал действовать 9 апреля. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов.

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«С 9 апреля на территории области зарегистрировано 307 случаев горения сухой травянистой растительности и 112 случаев горения мусора. Общая площадь, пройденная огнем, к сожалению, составила 452 га», — сказал он, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 апреля.

По словам Сергея Козлова, возникновению таких пожаров способствует непроведение очистки территорий от сухой травы и мусора правообладателями земельных участков, а также несоблюдение требований безопасности при использовании открытого огня.

«С 14 апреля ежедневный прирост пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора, составляет порядка 90 случаев в сутки. Самыми сложными районами области с точки зрения обеспечения пожарной безопасности остаются: Бессоновский район — зарегистрировано 29 случаев горения сухой травы общей площадью 130 га; Пензенский район — зарегистрировано 23 случая горения сухой травы общей площадью 29 га; Каменский район — 30 случаев горения, площадь 27 га; Колышлейский район — 13 случаев, площадь 26 га; Земетчинский район — 13 случаев, площадь 20 га», — уточнил он.

Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области добавил, что зафиксировано 30 случаев перехода огня с сухой травы и мусора на жилые и дачные дома, нежилые строения, а также надворные постройки, в результате чего погиб один человек, огнем уничтожено 81 строение.

Говоря о наиболее серьезных пожарах, Сергей Козлов привел в пример возгорание сухой травы на площади 66 га в дачном массиве на территории села Васильевка Бессоновского района, а также пожары в Мокшанском и Никольском районах, произошедшие 16 и 17 апреля соответственно, в каждом из которых погибли по три человека.

«Для стабилизации обстановки на территории города Пензы, Бессоновского, Пензенского, Земетчинского, Колышлейского районов предлагаю ввести особый противопожарный режим», — сказал он.

Сергей Козлов отметил, что по всем 419 фактам, связанным со сжиганием травы, мусора и разведением костров, сотрудниками главного управления МЧС России по региону возбуждены дела об административных правонарушениях.

«204 виновных лица привлечены к административной ответственности: 202 физических, два — юридических, это Пензенский район, Башмаковский район. Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 500 тыс. рублей», — уточнил он.

Руководитель ведомства также обратил внимание на то, что еще 37 протоколов составлено представителями органов местного самоуправления по ст. 3.6 кодекса Пензенской области об административных правонарушениях.