Площадь лесных пожаров в Пензенской области превысила 36 га Происшествия

Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. 15 лесных пожаров произошло на территории Пензенской области с начала пожароопасного сезона, стартовавшего 9 апреля; огнем пройдено 36,4 га. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Игорь Чернышов.

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«Все пожары ликвидированы в день возгорания. Крупных лесных пожаров не допущено. Средняя площадь одного пожара составляет 2,4 га. Все лесные пожары низовые, однако на территории Сердобского лесничества произошел верховой пожар с ущербом. Уничтожены насаждения сосны возрастом 50 лет», — сказал он, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 апреля.

Игорь Чернышов уточнил, что причиной возникновения всех лесных пожаров является переход огня с земель иных категорий.

«За аналогичный период прошлого года возникло девять лесных пожаров на площади 40 га», — отметил он.