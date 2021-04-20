В Пензе организована проверка по факту падения малолетнего мальчика из окна Происшествия

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Проверка по факту травмирования мальчика 2014 года рождения в результате падения из окна квартиры на втором этаже организована в Железнодорожном районе Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По предварительным данным, днем 17 апреля 2021 года ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома в городе Пензе. Малолетний госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы его жизни не имеется», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в момент падения ребенка его мать находилась в квартире.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в управлении.