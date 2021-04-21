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В Пензе сильный ветер повалил деревья и перевернул остановочные павильоны

10:39 | 21.04.2021 | Происшествия

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Сильный ветер, обрушившийся на Пензу в ночь на среду, 21 апреля, повалил деревья на улицах Совхоз-техникум, Одесской, Кулибина, Антонова, Аустрина, Каракозова, Собинова, 1-м Поимском проезде и перевернул остановочные павильоны на улицах Светлой, Ладожской, Баумана, Перспективной и Бекешской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе сильный ветер повалил деревья и перевернул остановочные павильоны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На улице Ново-Тамбовской упал рекламный щит», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что последствия непогоды устраняют бригады ЗАО «Пензенская горэлектросеть», МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», МКУ «Рекламная служба города Пензы», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы», МУП «Пензадормост», а также управляющие организации.

«Неблагоприятные погодные условия сохраняются», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что в течение дня прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду.

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