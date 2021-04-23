EN
17:02:17 Пятница, 23 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту гибели супружеской пары при пожаре в Вадинском районе организована проверка

12:17 | 23.04.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели супружеской пары в результате пожара в частном домовладении в селе Сошниковка Вадинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту гибели супружеской пары при пожаре в Вадинском районе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, около 22.00 21 апреля в доме по улице Пролетарской в деревне Сошниковка Вадинского района произошло возгорание, о котором в подразделение МЧС сообщили местные жители. После ликвидации открытого пламени в жилой комнате дома было обнаружено тело женщины 1938 года рождения и ее супруга 1939 года рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что точная причина произошедшего устанавливается.

«По предварительным данным, очаг пожара находился в прихожей, где располагались электроприборы», — отметили в следственном управлении.

Новости партнеров
Читайте также
Домработницу из Пензы заподозрили в краже из квартиры денег и украшений на 1 млн. рублей Владимир Мутовкин посетил Восточное кладбище с инспекционный визитом
Пензенский депутат Владимир Вдонин получил в 2020 году доход в размере около 30 млн. рублей Суд признал законными штрафы за складирование асфальтовой крошки и щебня в лесу у дороги
Мельниченко прокомментировал планы по строительству новой школы в «Спутнике» Пензенский депутат Олег Кочетков получил в 2020 году доход в размере 41,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама