По факту гибели супружеской пары при пожаре в Вадинском районе организована проверка Происшествия

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели супружеской пары в результате пожара в частном домовладении в селе Сошниковка Вадинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По предварительным данным, около 22.00 21 апреля в доме по улице Пролетарской в деревне Сошниковка Вадинского района произошло возгорание, о котором в подразделение МЧС сообщили местные жители. После ликвидации открытого пламени в жилой комнате дома было обнаружено тело женщины 1938 года рождения и ее супруга 1939 года рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что точная причина произошедшего устанавливается.

«По предварительным данным, очаг пожара находился в прихожей, где располагались электроприборы», — отметили в следственном управлении.