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Сотрудников стоматологии на улице Лазо в Пензе эвакуировали из-за учебной гранаты — УМВД

14:34 | 23.04.2021 | Происшествия

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Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Эвакуация персонала из здания стоматологии на улице Лазо в Пензе проведена в пятницу, 23 апреля, из-за учебной гранаты, оставленной посетителем у входной двери. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сотрудников стоматологии на улице Лазо в Пензе эвакуировали из-за учебной гранаты — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Утром 23 апреля в полицию от медицинского сотрудника поступило сообщение о том, что гражданин пришел в здание стоматологии на уице Лазо и положил около входной двери предмет, похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, Росгвардии, кинологи. Администрацией медицинского учреждения было принято решение об эвакуации персонала», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, как показала проверка, оставленный гражданином предмет оказался учебной гранатой.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе в здании стоматологии был задержан житель Пензы 1980 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности», — пояснили в управлении.

В полиции пояснили, что по факту случившегося организована проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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