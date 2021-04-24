В Нижнем Ломове дети отравились хлором в бассейне Происшествия

Пенза, 24 апреля 2021. PenzaNews. Отравление детей хлором произошло в бассейне «Волна» города Нижнего Ломова Пензенской области в субботу, 24 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По предварительной информации, 24 апреля 2021 года в 16.00 во время групповых занятий в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившегося на тренировке 21 несовершеннолетнего в возрасте 8–17 лет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что семеро детей доставлены в Пензу, в том числе двое — в тяжелом состоянии, а остальные пострадавшие госпитализированы в нижнеломовскую межрайонную больницу.

«И.о. нижнеломовского межрайонного прокурора выехал на место происшествия. Организована проверка оказания администрацией детского учреждения услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также проверка соответствия бассейна требованиям законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора. Ход проверки находится на личном контроле прокурора области», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.