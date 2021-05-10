Фура врезалась в автобус под Пензой: один человек погиб, еще восемь пострадали — МВД Происшествия

Пенза, 10 мая 2021. PenzaNews. Один человек погиб, еще восемь получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием фуры и рейсового автобуса на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области вечером в понедельник, 10 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По предварительным данным, в 20.38 на 652 км федеральной автомобильной дороги «Урал» в Бессоновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, направлявшегося из Пензы в село Кижеватово, и фуры «Renault» с полуприцепом», — сказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что погибла девочка 2005 года рождения.

«Пострадали восемь человек, которые были госпитализированы в медицинское учреждение», — добавили в УМВД.

В управлении отметили, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб.

Комментируя обстоятельства произошедшего, в пресс-службе ведомства сообщили, что, по имеющейся информации, водитель фуры не справился с управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с автобусом, остановившимся для высадки пассажиров.