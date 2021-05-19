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В УМВД прокомментировали информацию о звуках выстрелов в центре Пензы

15:48 | 19.05.2021 | Происшествия

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Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Пресс-служба управления МВД России по Пензенской области прокомментировала появившуюся в соцсетях информацию о том, что в среду, 19 мая, на улице Плеханова в Пензе раздавались звуки, похожие на выстрелы.

В УМВД прокомментировали информацию о звуках выстрелов в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«19 мая 2021 года сотрудниками УМВД России по Пензенской области и Росгвардии в квартире на улице Плеханова проводился комплекс оперативных мероприятий по факту кражи имущества у жителя Пензы 1984 года рождения. С целью сокрытия незаконно хранящихся предметов, ограниченных в обороте законодательством Российской Федерации, в своей квартире гражданин поджег сумку, в которую предварительно сложил данные предметы. Затем он выбросил ее на улицу через окно. Горящая сумка упала на козырек магазина. В результате поджога произошла детонация патронов», — сказано в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем отмечается, что возгорание локализовано силами сотрудников МЧС.

«Угрозы для жизни и здоровья граждан нет», — подчеркивается в сообщении.

В нем добавляется, что в ближайшее время гражданин будет доставлен в отдел полиции №1 для дальнейшего разбирательства.

«Оперативные мероприятия продолжаются», — уточняется в тексте.

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