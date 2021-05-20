По факту смертельного ДТП под Пензой организована проверка Происшествия

Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту произошедшего в Городищенском районе Пензенской области ДТП с участием автомобиля «BMW 335i», в результате которого погиб водитель. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 19 мая 2021 года в 18.25 на 681 км федеральной автомобильной дороги «Урал» водитель автомобиля «BMW 335i» – мужчина 1993 года рождения допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пассажир иномарки – юноша 2004 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются.