По факту гибели мужчины в Шемышейском районе организована проверка Происшествия

Пенза, 27 мая 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1977 года рождения в Шемышейском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 23 мая 2021 года в селе Пиксанкино Шемышейского района 44-летний мужчина пошел купаться. Сообщение в правоохранительные органы о его возможном утоплении поступило от местных жителей, которые видели, что мужчина купался, скрылся под водой и на поверхности больше не появился. 24 мая сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра извлекли тело погибшего из водоема», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.