Проверка начата по факту ДТП на улице Карпинского в Пензе, где пострадали два пешехода Происшествия

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП, произошедшего на улице Карпинского в Пензе, в результате которого пострадали два пешехода. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«Предварительно установлено, что 27 мая 2021 года в 15.20 на улице Карпинского, 118, города Пензы водитель автомобиля «ЗИЛ-ММЗ-45021» – мужчина 1964 года рождения допустил наезд на пешехода – девушку 2002 года рождения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что затем грузовик врезался в забор, который в итоге отбросило на другого пешехода — женщину 1938 года рождения.

«В результате происшествия пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы», — уточняется в сообщении.