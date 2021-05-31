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В Сердобске ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже

15:36 | 31.05.2021 | Происшествия

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Сердобск, 31 мая 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту падения мальчика 2018 года из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Тюрина в Сердобске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

В Сердобске ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, днем 31 мая 2021 года трехлетний мальчик, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома по улице Тюрина», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, по имеющейся информации, в момент падения мать ребенка вышла в коридор.

«Малолетний госпитализирован в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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