Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна дома в Сердобске Происшествия

Сердобск, 31 мая 2021. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту травмирования 3-летнего ребенка в результате падения из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Тюрина в Сердобске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По предварительным данным, инцидент произошел около 11.00 31 мая 2021 года. Мальчик проживает вместе с матерью, которая в момент падения отсутствовала в квартире. Ребенок госпитализирован в медицинский стационар областного центра», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2020 году женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и с января по сентябрь состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сердобскому району.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствующие произошедшему, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики. На контроле прокуратуры также находится ход доследственной проверки, организованной по данному инциденту следственными органами», — отмечается в тексте.