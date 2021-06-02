После падения ребенка в лестничный пролет дома в Заречном возбуждено административное дело Происшествия

Заречный, 2 июня 2021. PenzaNews. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии», возбуждено в отношении генерального директора ООО «ЖКХ» после того, как 30 апреля 2021 года 3-летний мальчик упал в лестничный пролет между четвертым и третьим этажами дома №45 на проспекте 30-летия Победы в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Установлено, что дом с 2019 года находится в управлении ООО «ЖКХ». В нарушение требований законодательства к содержанию и технической эксплуатации жилищного фонда на лестницах общего пользования в трех подъездах указанного многоквартирного дома отсутствует по несколько перекладин между перилами», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении гендиректора «ЖКХ», направлено на рассмотрение.

«Руководителю управляющей организации внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. По итогам его рассмотрения нарушения устранены: недостающие перекладины на лестничных пролетах восстановлены», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что главный инженер организации привлечен к дисциплинарной ответственности.

Из пресс-релиза также следует, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.