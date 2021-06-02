EN
16:43:00 Среда, 2 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

При столкновении «КамАЗа» и «Kia» под Пензой погиб один человек, пострадали двое

11:52 | 02.06.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения автомобилей «КамАЗ» и «Kia Rio» на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в среду, 2 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

При столкновении «КамАЗа» и «Kia» под Пензой погиб один человек, пострадали двое. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 8.45 на 416 км автодороги «Нижний Новгород — Саратов» произошло столкновение автомобиля «КамАЗ» под управлением мужчины 1968 года рождения и автомашины «Kia Rio», за рулем которой находился водитель 1993 года рождения», — сказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель легковой машины от полученных травм скончался, две женщины 1970 и 1995 годов рождения, находившиеся в салоне, доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в отделе пропаганды.

Новости партнеров
Читайте также
Пользователь сайта знакомств подозревается в хищении более 1 млн. рублей у двух пензячек Литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет в Пензенской области 6 июня
В Пензенской области яровой сев проведен на площади более 1 млн. га В Пензенской области в 2020 году от COVID-19 умерли 34 работника лечебно-профилактических организаций — Роспотребнадзор
По факту разбойного нападения на магазин в Пензе возбуждено уголовное дело В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама