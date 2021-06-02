При столкновении «КамАЗа» и «Kia» под Пензой погиб один человек, пострадали двое Происшествия

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения автомобилей «КамАЗ» и «Kia Rio» на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в среду, 2 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в 8.45 на 416 км автодороги «Нижний Новгород — Саратов» произошло столкновение автомобиля «КамАЗ» под управлением мужчины 1968 года рождения и автомашины «Kia Rio», за рулем которой находился водитель 1993 года рождения», — сказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель легковой машины от полученных травм скончался, две женщины 1970 и 1995 годов рождения, находившиеся в салоне, доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в отделе пропаганды.